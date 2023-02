Furti di lapidi al cimitero. Il caso

Maddaloni – Nei giorni scorsi ci è giunta segnalazione da parte di nostri lettori della notizia di un furto abbastanza singolare.

Al cimitero di Maddaloni, venerdì scorso, questo nostro lettore, recandosi al cimitero, ha trovato una sgradita sorpresa.

La lapide del loculo che aveva acquistato qualche anno fa, come si vede dalle foto, non c’era più. Il loculo 18B era vuoto e la lapide mancante era corredata da portafiori e portalampada in ottone.

Al momento non c’è una spiegazione di come sia potuto accadere. Ovviamente è stato interpellato il direttore del cimitero che si è rivolto alla ditta che rifornisce il cimitero per avere il reintegro. A quanto ci dicono, non il primo caso di furto, anzi sarebbero circa una quarantina le lapidi sparite e la ditta ha dichiarato loro che non può reintegrarle tutte ma solo una parte.

I proprietari procederanno ora per le denunce del caso sperando che questa incresciosa situazione trovi una soluzione e che la lapide torni al suo posto.