Furto al palazzetto dopo la gara regionale. Indagini in corso

Maddaloni- Furto nella notte al palazzetto dello sport Angioni – Caliendo di Maddaloni.
Nel pomeriggio di ieri, nel palazzetto si è tenuta una gara di ginnastica ritmica regionale della federazione ginnastica italiana organizzata dalla società a.s.d.pol. fi.club Maddaloni.
Ieri pomeriggio l’apertura dei giochi alla presenza dell’assessore allo sport Caterina Ventrone e stamattina l’amaro risveglio.
Erano diversi anni che in città non si teneva questa manifestazione che porta in città atleti e persone dall’intera regione.
Nella notte il palazzetto è stato completamente svuotato: furto di tablet ed impiantistica audio. Anche la struttura ha subito danni.
A questo si aggiungono lamentele dell’organizzazione per la presenza di parcheggiatori non autorizzati nello spazio antistante.
Nonostante i danni, la società organizzatrice Fi. Club, dopo aver denunciato nonostante tutto i problemi, ha mandato avanti la gara.
Indagano sull’accaduto i carabinieri di Maddaloni.