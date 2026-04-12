Cronaca

Furto al palazzetto dopo la gara regionale. Indagini in corso

Di Lucia Grimaldi

Maddaloni- Furto nella notte al palazzetto dello sport Angioni – Caliendo di Maddaloni.
Nel pomeriggio di ieri,  nel palazzetto si è tenuta una gara di ginnastica ritmica regionale della federazione ginnastica italiana organizzata dalla società a.s.d.pol. fi.club Maddaloni.

Ieri pomeriggio l’apertura dei giochi alla presenza dell’assessore allo sport Caterina Ventrone e stamattina l’amaro risveglio.

Erano diversi anni che in città non si teneva questa manifestazione che porta in città atleti e persone dall’intera regione.

Nella notte il palazzetto è stato completamente svuotato: furto di tablet ed impiantistica audio. Anche la struttura ha subito danni.

A questo si aggiungono lamentele dell’organizzazione per la presenza di parcheggiatori non autorizzati nello spazio antistante.

Nonostante i danni, la società organizzatrice Fi. Club, dopo aver denunciato  nonostante tutto i problemi,  ha mandato avanti la gara.
Indagano sull’accaduto i carabinieri di Maddaloni.

 

 