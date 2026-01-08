Furto di gioielli al Ken umano di GF 18. L’appello ai rivenditori di gioielli.

Nella notte del 18 dicembre, intorno alle 3.00, un furto mirato ha colpito un’abitazione privata a Civitavecchia, in provincia di Roma.

I ladri si sono introdotti nella casa di Angelo Sanzio, conosciuto come il Ken umano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello edizione 18.

Il malvivente si è intrufolato nell’appartamento mentre i proprietari dormivano, portando via un bottino composto da un brillante, un borsello contenente documenti personali, la fede della mamma di Sanzio e un anello in oro bianco con zirconi.

Il furto, avvenuto con precisione e rapidità, lascia pochi dubbi sulla premeditazione: gli oggetti erano, come da abitudine, poggiati in cucina.

Il ladro, probabilmente, sapevano dove cercare e sono andati a colpo sicuro.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso chiaramente i volti dei responsabili, che la vittima ha riconosciuto. Tuttavia, a causa del ritardo nella consegna dei filmati alle autorità – giunti oltre le 48 ore – non è stato possibile procedere in flagranza di reato. La situazione è ora ferma, in attesa di eventuali sviluppi legali.

La vittima sospetta che il bottino sia stato smistato su Napoli, città dove l’individuo identificato, secondo le sue conoscenze, avrebbe contatti frequenti.

Da qui l’appello alla comunità partenopea, in particolare a chi opera nel settore della compravendita di gioielli.

Angelo Sanzio chiede che questo appello arrivi a chi potesse aver acquistato i gioielli, e, in particolare l’anello che riportiamo in foto: “Attenzione al brillante rubato. Si tratta di un diamante sintetico, da laboratorio, che potrebbe trarre in inganno per la sua qualità estetica, ma non ha il valore di un diamante naturale. Qualora fosse stato già piazzato, si configurerebbe una truffa.”

La vittima, che ha già sporto denuncia, è pronta chiede la massima collaborazione, affinché la comunità possa contribuire a evitare ulteriori danni e, se possibile, aiutare a recuperare quanto sottratto.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità competenti.