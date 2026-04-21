GABRIELE ESPOSITO: il 22 aprile in concerto, sold out al Teatro Troisi

Dopo il successo ottenuto con la partecipazione alla colonna sonora del film di Peppe Iodice “Mi batte il corazon” – che ha visto il brano “Chella llà” come canzone portante del film – e dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Pe’ sempe”, Gabriele Esposito chiude la sua fase live nei teatri della Campania con l’ultimo concerto sold out il 22 aprile al Teatro Troisi di Fuorigrotta – Napoli.

Il cantautore si dedicherà alla realizzazione del nuovo album e alla prossima tournée estiva, che verrà annunciata prossimamente.

Proprio in merito a questa importante fase di transizione, Gabriele Esposito dichiara:

“Questo mio primo tour teatrale rappresenta la volontà di far entrare le persone ancora di più in ciò che è il motore e il sentimento del mio fare musica. Sarà stato un viaggio dentro ciò che non finisce mai: l’amore, la musica e i legami che restano anche quando la vita cambia forma. Nei prossimi mesi mi aspettano nuovo tour e nuova musica.”

L’appuntamento del 22 aprile al Teatro Troisi di Fuorigrotta rappresenta l’atto conclusivo di una mini-tournée che aveva già toccato il Teatro Sannazaro di Napoli, il Teatro Lendi di Caserta e il Teatro Sala Roma di Salerno. Un percorso intenso, fatto di teatro-canzone contemporaneo, in cui Gabriele ha portato dal vivo i brani del suo prossimo EP, accompagnato dalla sua band.

Il singolo “Pe’ sempe”, uscito il 6 marzo su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Asino Dischi, ha segnato il secondo capitolo del nuovo corso artistico di Gabriele Esposito, dopo il grande riscontro di “Chella llà” (oltre 4 milioni di streaming). Il brano, scritto e arrangiato dallo stesso Esposito e prodotto da Starchild, è stato accompagnato da un videoclip firmato da Simone Esposito, girato tra i suggestivi paesaggi montani dell’Abruzzo.

Dal 19 marzo, “Chella llà” è stata colonna sonora portante del film “Mi batte il corazon” di Peppe Iodice, per la regia di Francesco Prisco, prodotto da RUN Film.

Con uno stile che unisce la tradizione napoletana a un sound moderno e internazionale, Gabriele Esposito si conferma una delle voci più promettenti della scena “new-politan”, capace di parlare a pubblico trasversale e in particolare alla Generazione Z. Dopo l’esperienza a X Factor 10, la sua scrittura autentica continua a raccontare amore, speranza e legami che restano, anche quando la vita cambia forma.

Ora tutti gli occhi sono puntati sulle prossime mosse: il nuovo album e la tournée estiva, di cui presto verranno svelati dettagli e date.

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