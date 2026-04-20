Il Memorial Marco Marotta si è svolto con grande entusiasmo, domenica scora 19 aprile dalle 9,00 radunando circa 300 persone tra organizzatori, volontari, atleti e spettatori. L’evento, dedicato al ricordo di Marco Marotta, capo scout del gruppo di San Nicola la Strada, appassionato di basket, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale, si è tenuto presso il campo di pallacanestro all’aperto adiacente al Parco Rossella, luogo simbolico in cui Marco ha coltivato la sua passione.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose squadre impegnate in un torneo 3 contro 3, coinvolgendo atleti di tutte le età. Un’atmosfera di amicizia e sana competizione ha reso la giornata indimenticabile, tra partite avvincenti e pubblico caloroso. Tra gli ospiti, sono intervenuti don Antimo Vigliotta che ha ricordato il brano del vangelo del chicco di grano che solo se muore porta frutto, e Marco ha senz’altro fatto fiorire e fruttare la sua vita nell’animo di tutti i componenti del comitato organizzativo, ma anche in tutti coloro che partecipano entusiasti al Memorial. Anche il Sindaco Vito Marotta ha offerto parole di ricordo per Marco e di incoraggiamento per l’intera comunità presente, complimentandosi per il successo dell’evento grazie al quale si è potuto riqualificare una zona di San Nicola la Strada, da troppo tempo in disuso.

Particolarmente significativo è stato l’arrivo della delegazione della Juve Caserta, che ha condiviso un momento di memoria dedicato a Oscar Smith, il cestista recentemente scomparso, celebrandone il contributo al basket e il legame con la città. Oltre al torneo, sono stati organizzati momenti di arte condivisa, stand per pranzare e rifocillarsi, per personalizzare i propri capi del merchandising, angoli per una sosta dolce e un caffè. Ogni elemento dell’evento è servito a sottolineare ivalori di sportività e solidarietà che hanno sempre caratterizzato Marco Marotta. Tant’è vero che al Memorial c’è stata la partecipazione della squadra Buona Idea, che si occupa di sport inclusivo e sono stati presenti per tutta la giornata i membri di due altri Memorial dedicati a giovani scomparsi troppo presto e grandi sportivi: Davide Fusco e Rosario de Felice. Si terrà domenica 26 proprio l’evento dedicato a quest’ultimo. Mentre per Davide ci sarà un torneo di calcio verso l’estate.

Il torneo si è concluso con la vittoria della squadra Mucche e Pollo, composta da Gianluca Polidoro, Antonio Albarella, Lorenzo D’Addio e Rosalia Cristillo, premiati tra gli applausi e una pioggia di spumante. La gara di tiri da tre è stata vinta da Fabiola D’Angelo. L’iniziativa ha confermato l’importanza di mantenere vivo il legame tra sport e comunità, facendo del basket non solo un’occasione di gioco, ma anche di memoria e condivisione.

Il successo dell’evento lascia presagire che il Memorial Marco Marotta diventerà un appuntamento fisso, capace di coinvolgere sempre più persone e di onorare, anno dopo anno, il nome e i valori di Marco.

Iolanda Falanga