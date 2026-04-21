Protezione Civile di Caserta vicina al dolore del Coordinatore Francesco Brancaccio

Caserta. La Protezione Civile di Caserta, esprime il suo Cordoglio al Coordinatore Francesco Brancaccio, per la dolorosa perdita del caro papà, Carmine Brancaccio, venuto a mancare all’età di 77 anni.

Carmine Brancaccio era un uomo stimato e benvoluto, fin da subito sono apparsi numerosi messaggi di dolore per la triste notizia e di vicinanza alla famiglia.

Si potrà rendergli omaggio presso la Casa Funeraria Cerreto, sita in Via Bergamo 31, Marcianise, nella giornata di oggi, 21 Aprile 2026.

Il rito funebre sarà celebrato domani, 22 Aprile, alle ore 15.30 presso la Chiesa di S.Bartolomeo Apostolo, Parco Cerasole, Caserta.

La nostra redazione si unisce al dolore del Coordinatore Francesco Brancaccio e di sua moglie Eleonora, della mamma Angela, della sorella Tonia e di tutta la famiglia.