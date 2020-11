Gasparri interviene sull’orrore del Cardarelli

“Le immagini diffuse in rete dell’ospedale Cardarelli di Napoli, con una persona deceduta in un bagno e apparentemente rimasta priva di qualsiasi assistenza, in un contesto di degrado incredibile, ci fanno capire quanto sia grave la situazione della Campania e quanto siamo gravi le responsabilità di De Luca. Da mesi ha avviato uno show mediatico in cui imita i suoi imitatori, ha affrontato le elezioni riempiendo liste di candidati di ogni genere e tipo per una pressione tutta da verificare sull’elettorato campano. Fa la star nei suoi monologhi senza rispondere mai alle domande ed ha abbandonato la sanità campana a sé stessa. Il governo deve rimuovere immediatamente De Luca. Affidare ai vari De Luca, Zuccatelli e personaggi similari la gestione delle strutture sanitarie del territorio è una scelta grave e irresponsabile. La colpa è del governo. Del resto se abbiamo al governo della sanità la Zampa, che esulta perché il vaccino è stato annunciato dopo elezioni americane per non dare vantaggi a Trump o Sileri, che passa la giornata a raccontare cose di cui non appare adeguatamente esperto, dove volete che andiamo a finire? Ma rimuovere De Luca della gestione della sanità campana è una emergenza non più procrastinabile a tutela della salute dei cittadini”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri