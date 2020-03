Gennaro Mona (OPI): “Un sentito grazie ai colleghi infermieri che, con grande sacrificio, collaborano all’emergenza COVID-19”

CASERTA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta, Gennaro MONA: “In riferimento al comunicato FNOPI emanato dalla Presidente Nazionale Barbara MANGIACAVALLI desidero ringraziare in primis da Presidente, unitamente al consiglio direttivo tutti, i colleghi infermieri della nostra provincia che con grande dedizione, passione, impegno ed enormi sacrifici stanno collaborando incessantemente all’emergenza epidemiologica del COVID-19.

La nostra terra è alle prese con una condizione di massima emergenza ma la professione infermieristica non si tira indietro ed ancora una volta si è fatta trovare pronta per essere al fianco dei cittadini, su tutti i fronti, operando al di là delle loro forze, nonostante le condizioni di lavoro difficili, organici ridotti e con ritorni economici non adeguati; dal triage in ospedale al 118 dai setting ospedalieri, dall’assistenza domiciliare ai dipartimenti di prevenzione.

E la conferma che siamo il pilastro dell’assistenza e del SSN e pertanto oggi più di ieri non c’è alcun SSN senza infermieri!”.