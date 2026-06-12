Gestione deficit uditivo-spettro autistico in emergenza: i Vigili del Fuoco organizzano due seminari

Nelle giornate del 9 e 10 Giugno, la Sezione di Caserta dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ha organizzato due seminari riguardanti la gestione del deficit uditivo e dello spettro autistico in emergenza.

Gli incontri si sono svolti nell’aula formazione della Sede Centrale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta, alla presenza del Comandante Provinciale, Dirigente Superiore Maria Angelina D’Agostino, di tutti i funzionari e del personale operativo, e sono stati curati dalle relatrici Dott.sse Francesca Doganiero e Valentina Ferrara.

In particolare la Dr.ssa Doganiero, psicologa e esperta ABA – Applied Behavior Analysis -, ha presentato il seminario tenutosi il giorno 9 Giugno u.s. sulla gestione dello spettro autistico, mentre la Dr.ssa Ferrara, pedagogista esperta nella LIS – Lingua Italiana dei Segni – ha illustrato il seminario tenutosi il giorno successivo sulla gestione del deficit uditivo.

Come riferito dal presidente dell’ANVVF Sezione di Caserta, CR Bartolomeo Sparano, gli obiettivi di questi incontri sono stati quelli di: riconoscere rapidamente i segnali di autismo e deficit uditivo in fase di amergenza; gestire le crisi da sovraccarico sensoriale durante le evacuazioni; adottare tecniche di comunicazione non verbale efficaci in contesti critici.