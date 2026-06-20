Giornalisti: 1° edizione Premio ‘Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi’.

Una edizione, la prima, curata nei minimi particolari. Le zone interne protagoniste per un giorno. La Commissione, composta dal Presidente dell’Ente Culturale Nicola Vigliotti, Alfonso Guarino, dal giornalista Luciano Lombardi d’Aquino, Presidente del Comitato Scientifico, dalla giornalista AnnaRita De Feo, Direttore del Premio e dai giornalisti, componenti del Comitato Scientifico, Aldo Balestra e Pierluigi Melillo, ha deciso di assegnare il Premio Nazionale di Giornalismo “Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi” a 10 giornalisti del panorama nazionale e locale. Si tratta di: Catia Caramelli, Giornalista di radio24 e ilsole24ore; Titta Fiore, Giornalista inviato per Il Mattino nei principali festival cinematografici del mondo, Presidente Film Commission Regione Campania; Massimo Franco, saggista, editorialista, commentatore e inviato politico del Corriere della Sera; Francesco Giorgino, Giornalista e conduttore televisivo, Direttore Rai Ufficio Studi, Docente Luiss; Federico Moccia, scrittore, regista, sceneggiatore, Giornalista pubblicista, Autore teatrale e televisivo; Antonio Pascotto, caporedattore della redazione politica di TgCom24 (TG4, Studio Aperto, TgCom24, Diario del giorno); Antonello Perillo Condirettore Tgr Rai, Luciano Pignataro, Giornalista, scrittore e gastronomo italiano; Giorgio Rutelli, Vicedirettore Adnkronos, Paolo Torino, Giornalista, Presidente del Consiglio di amministrazione di Napoli e di Canale 21. Conferito un premio alla carriera a Luciano Lombardi. “Ringraziamo tutti i presenti per aver aderito alla I edizione del premio Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi la nostra mission sarà quella di valorizzare le eccellenze giornalistiche nazionali e locali”, afferma Alfonso Guarino, Presidente dell’Ente Culturale Nicola Vigliotti.





Di seguito i premiati e le motivazioni.