Giornate Europee dell’Archeologia: all’Anfiteatro Campano rievocazione storica e laboratori didattici per grandi e piccoli

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, promosse a livello internazionale dall’INRAP sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e coordinate in Italia dal Ministero della Cultura, domenica 14 giugno dalle ore 10 alle 18 l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere ospiterà una giornata dedicata alla scoperta della vita quotidiana nell’antica Roma attraverso rievocazioni storiche, attività didattiche e laboratori esperienziali.

L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e dalla Direzione dell’Anfiteatro Campano, è curata dall’APS Pro Loco Spartacus, da Opus Est, da Militum Schola, da RievocArti, da Sogni & Spade e da Legio V Alaudae: trasformerà il monumento in un luogo di sperimentazione e di divulgazione grazie alle rievocazioni storiche e ai tavoli didattici, pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età in attività dedicate all’archeologia e alla conoscenza del patrimonio antico.

Queste le attività in programma:

Dimostrazioni militari e Sacramentum legionis della Legio IIII FLAVIA FELIX, monologo della dea Diana, Plinio il Vecchio e l’alimentazione nella NaturalisHistoria, scontri gladiatori, didattica su alimentazione, ceramica, numismatica, scrittura, giochi, telaio a pettine, scutarius, aurifex, seplasiarius.

Scena di una mensa nell’antica Capua a cura di Aps Pro Loco Spartacus, da Opus Est, da Militum Schola, RievocArti e Sogni & Spade, Legio V Alaudae.

“Le Giornate Europee dell’Archeologia rappresentano un’importante occasione per avvicinare il pubblico al patrimonio culturale attraverso esperienze coinvolgenti e partecipate. Questa iniziativa conferma il valore della collaborazione tra il Museo e le associazioni del territorio, una sinergia consolidata che continua a produrre risultati significativi in termini di valorizzazione, divulgazione e partecipazione. Il contributo delle realtà associative coinvolte è fondamentale per rendere i luoghi della cultura sempre più aperti, inclusivi e capaci di dialogare con pubblici di tutte le età”, così il direttore dell’Anfiteatro Campano, Antonella Tomeo commenta le iniziative.

L’evento offrirà ai visitatori un viaggio immersivo nel mondo romano, tra attività educative, ricostruzioni storiche e momenti di approfondimento dedicati alla conoscenza del patrimonio archeologico del territorio.

Info

Anfiteatro campano

Piazza Adriano – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Museo archeologico nazionale dell’antica Capua

Via Roberto D’Angiò 44 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

WEB museicampania.cultura.gov.it | FB Antica Capua Circuito Archeologico | X museosmcv | IG drmcam.museoanticacapua

È possibile scaricare su Applestore e Googleplay l’app “Santa Maria l’Antica Capua”