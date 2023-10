Giornate FAI d’Autunno: apertura al pubblico della Real Vaccheria Borbonica e del Tempietto del S.S. Sacramento,

Come ogni anno, ad ottobre, il Fondo Ambiente Italiano organizza le Giornate FAI d’Autunno che si terranno in tutta Italia sabato 14 e domenica 15 Ottobre e che prevedono l’apertura al pubblico di tesori di arte, architettura e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, nel nostro Paese.

La Delegazione FAI Caserta, con il Patrocinio del Comune di Caserta, propone l’apertura al pubblico della Real Vaccheria Borbonica e del Tempietto del S.S. Sacramento, siti all’interno della Scuola Allievi Agenti di Polizia, in via Eleuterio Ruggiero.

La Real Vaccheria ed il Tempietto del S.S. Sacramento, attualmente, sono parte integrante della Scuola Agenti Polizia di Stato, quindi è un luogo normalmente non fruibile. Durante la visita sarà possibile ammirare nel locale della ex polveriera alcuni cimeli della Polizia di Stato.

La Vaccheria Reale risale al 1750 e rimane indiscusso l’operato dell’architetto Luigi Vanvitelli per la progettazione dell’intero complesso. L’apertura al pubblico tende a far conoscere una parte della città, che nasce come attività produttiva di supporto alla Reggia, dove i Borbone avevano previsto una stalla per 136 vacche ed una capretteria, con annessa lavorazione di formaggi e di sostanze che venivano utilizzate nella tessitura della seta.

La visita è gratuita ed è prevista nei seguenti orari:

Sabato: 09:00 – 13:30 (ultimo ingresso 13:30)

Domenica: 09:00 – 13:30 (ultimo ingresso 13:30)