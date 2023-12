GISEC-DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, FIRMATA LA CONVENZIONE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER PROTEZIONE AMBIENTALE, RECUPERO RIFIUTI, ENERGIA RINNOVABILE

È stato siglato presso gli Uffici di Presidenza della Provincia di Caserta un importante accordo di

collaborazione tra la società partecipata Gisec S.p.A ed il Dipartimento di Ingegneria

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Aversa.

Il documento è stato sottoscritto dal presidente Giorgio Magliocca, dal presidente del Cda della

Gisec Vincenzo Caterino, dal direttore del Dipartimento di Ingegneria Alessandro Mandolini e dal

responsabile scientifico Roberto Greco.

Con la firma della convenzione, la Gisec, nella sua attività di gestione e smaltimento dei rifiuti

urbani, sarà coadiuvata dal Dipartimento di Ingegneria per l’individuazione di innovazioni

tecnologiche in ambito progettuale e operativo da adottare ai fini della protezione ambientale, del

recupero e valorizzazione di alcuni materiali, della produzione di energia rinnovabile in ottica di

transizione energetica.

“Una collaborazione davvero importante – ha spiegato il presidente Magliocca – perché consentirà

alla nostra partecipata Gisec di avere un prezioso supporto per lo sviluppo e l’adozione di

metodologie e tecnologie innovative nell’ambito delle proprie attività, con particolare riferimento

alla mitigazione dell’impatto ambientale, al recupero dei materiali e alla produzione di energia

rinnovabile. Un grande passo in avanti in un settore fondamentale come quello dell’ecologia e

dell’ambiente”.