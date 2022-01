GIUDICE DI PACE MADDALONI: I SOLITI ALLARMISMI DEI DISINFORMATI

Ancora una volta come Associazione degli Avvocati Calatini siamo costretti ad intervenire per fare chiarezza sulle notizie allarmistiche comparse sul “Il Mattino” cronaca di Caserta del 9.1.2022, sono destinate a colpire l’immagine delle istituzioni maddalonesi.

La riduzione ad un unica unità giudicante presso l’Ufficio del GdP di Maddaloni, effetto della decadenza del dr. Di Nuzzo per raggiunti limiti di età, era stata ampiamente prevista da questa Associazione che, di concerto con il Presidente del COA su impulso del nostro consigliere avv. Spallieri, si era già attivata per intervenire presso il Presidente del Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che assicurasse continuità all’attività giudiziaria. La possibilità di proroga per altri due anni, concessa dalla finanziaria approvata a fine 2021, ai Giudici decaduti per raggiunto limite di età, ha di fatto vanificato il previsto intervento presso il Presidente del Tribunale, avendo il dr. Di Nuzzo già presentato domanda di rientro in carica.

Tutto il resto è solo frutto dell’immaginazione dell’autore dell’articolo, il quale ancora una volta preferisce rielaborare la vicenda secondo la sua personale interpretazione dei fatti, senza aver cognizione degli stessi.

Così come anche per la vicenda del personale dell’Ufficio del GdP dove, per le previste collocazioni in pensionamento, erano già state trovate delle soluzioni i cui tempi tecnici, allungati ulteriormente dalla pandemia in atto, non consentono ancora il ripristino della normale operatività dell’attività giudiziaria.

Alla luce dei chiarimenti esposti, l’auspicio di questa Associazione è che per il futuro la pubblicazione di notizie sulle vicende in merito all’Ufficio del GdP avvenga su basi informate e scevra da ogni dannoso allarmismo.