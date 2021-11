Giuseppe Alviti, “La Security Service sempre a tutela del proprio personale”.

L’ Associazione nazionale guardie particolari giurate attraverso il suo leader storico, Giuseppe Alviti, ha diffuso una nota di compiacimento verso l’istituto di vigilanza privata Security Service, la quale ancora una volta si distingue per la sensibilità e l’ opportunità di tutelare le proprie guardie attraverso il proprio ufficio servizi invia a tutte le guardie particolari giurate (G.p.g.), comunicazioni di turni e varie tramite una comunicazione messaggistica di whatsapp, quotidiana donando così tranquillità e sicurezza privata, potendo gestire oltre alle esigenze personali, quelle lavorative.

Tale sensibilità non è riscontrabile in altre aziende del settore sebbene ricoprano ruoli apicali in ambito nazionale, non ultima la dichiarazione di stato di agitazione, in quel dì di Roma, verso altra azienda del settore che attualmente mette in atto una vera e propria, macelleria sociale non garantendo tali essenziali funzioni ai propri dipendenti.