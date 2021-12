Gli alunni del Don Gnocchi a scuola di radio. Ieri la visita agli studi di New Radio Network

Maddaloni. Nel pomeriggio di ieri, la storica emittente, New Radio Network, radio che ha oltre 40 anni ma non li dimostra, ha aperto le porte dei suoi studi ad un gruppo di studenti del Liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni.

La visita rientra nell’ambito delle attività di PCTO del liceo guidato da anni dalla dirigente Annamaria Lettieri. Il gruppo di alunni della classe V B accompagnati dalla prof.ssa Rita Rosiello, sono stati accolti dal direttore Carlo Scalera e dai tecnici Morena Servidei, Antonio Sferragatta e Vincenzo Pace.

Hanno visitato gli studi, sono entrati a contatto con questo affascinante mondo, familiarizzando con “gli attrezzi del mestiere” come mixer, cuffie e microfoni che oggi si integrano con la tecnologia del web e delle app, al passo con i tempi.

Tanta la curiosità e le domande rivolte agli addetti ai lavori che hanno spiegato come funziona una radio, come si organizza un palinsesto e come nasce un programma. La radio trasmette ancora in FM sulla frequenza 89.8, ma si può ascoltare in tutto il mondo grazie al suo sito, alla pratica app ed i vari programmi si possono seguire anche attraverso i canali social che trasmettono da Facebook e da Youtube.

Un’esperienza altamente formativa che ha entusiasmato non poco i 18 studenti che, rigorosamente nel rispetto delle regole anticovid e muniti di green pass hanno visitato gli studi, tanto che, al termine di questo proficuo pomeriggio, hanno voluto esprimere con dei messaggi di ringraziamento, che di seguito vi riportiamo, le loro sensazioni:

“Personalmente l’ho trovato un incontro molto interessante e soprattutto originale, ci hanno spiegato tutto nei minimi dettagli e poi sono stati molto gentili”

“Quella di oggi è stata un’esperienza molto interessante e coinvolgente. Gli esperti si sono dimostrati professionali e sono riusciti a spiegare le dinamiche interne alla radio e l’utilizzo degli strumenti principali con disponibilità e chiarezza.”

“Considero il pomeriggio trascorso allo studio radiofonico un’esperienza formativa in quanto grazie alle spiegazioni dei responsabili radiofonici ho potuto apprendere tutto ciò che si cela dietro ad un programma radio. Inoltre mi sono divertita nell’ascoltare i vari brani che passavano in radio. Sono stati tutti gentili e disponibili. La consiglio come esperienza!”

“Questa nuova avventura presso New Radio Network è stato un qualcosa di unico, travolgente ed entusiasmante.

Personalmente mi sono divertita un mondo! Ho ascoltato e interiorizzato la parte teorica imparando il significato di nuovi termini come “speaker” “control room” “pannelli fonoassorbenti” anche se la parte pratica è stata molto più divertente: basata principalmente sulla fiducia reciproca in quanto

ci hanno lasciato utilizzare i loro strumenti.Infine hanno stimolato la mia curiosità in quest’ambito, fino ad oggi sconosciuto per me in quanto ritenuto noioso e pesante.”

“È stata un’esperienza senza dubbio unica ed originale, non capita tutti i giorni di visitare uno studio radiofonico.

Gli esperti poi sono stati molto gentili, disponibili, hanno avuto tanta pazienza ma soprattutto anche tanto coraggio a farci maneggiare alcuni importanti strumenti del loro mestiere come: microfoni, cuffie, mixer ecc…Abbiamo arricchito il nostro bagaglio culturale e sicuramente d’ora in poi ascolteremo ed invoglieremo un po’ tutti ad ascoltare New Radio Network.”

Lo staff di New Radio Network ringrazia la scuola e questi ragazzi per l’interesse e l’attenzione profusa e si congratula con la preside ed i docenti per l’organizzazione delle attività e lo spessore dei contenuti che trasmettono a questi studenti, futuri attori culturali della nostra società.