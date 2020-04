Gli auguri del Movimento Città Futura alla Città di Caserta

Caserta.La Pasqua 2020 non passerà inosservata la ricorderemo per sempre. L’emergenza Covid ha segnato tutti ed imposto dei cambiamenti. Il Movimento Città Futura di Caserta nel formulare gli auguri rivolge un commosso pensiero a tutti i connazionali che sono deceduti, alle famiglie che non hanno avuto l’opportunità di salutare il proprio caro, gli operatori sanitari che adempiendo al proprio dovere hanno sacrificato il dono più prezioso che è la vita così come è accaduto per il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.

Dolore che si aggiunge al dolore e di festeggiare sembra quasi una beffa. È necessario, però, continuare a rispettare le regole affinché al più presto ognuno possa riprendere la propria normalità. ” Caserta ha dimostrato – ha dichiarato il presidente del Movimento Città Futura Marco Cicala – grande maturità e spirito di servizio. Il neo purtroppo c’è ed è identificabile sempre con i soliti irresponsabili che da sempre sono incuranti del senso civico.Dissociandoci da simile atteggiamento e ben consapevoli che i casertani sono ben altro, Città Futura intende rivolgere un particolare ringraziamento a tutto il corpo docente che, ben consapevole delle carenze tecnologiche, attraverso la didattica a distanza è stato sempre presente sia con lezioni che con l’affetto rivolto agli studenti.

Ci auguriamo che questa grave crisi sia da monito al Governo centrale affinché comprenda, qualsiasi sia l’area politica, che i tagli a settori fondamentali come la sanità e pubblica istruzione non debbano più essere presi in considerazione ma, anzi, vanno rafforzati e supportati perchè non accada più una simile falla che ha provocato migliaia di morti, che non accada più che lo Stato non tuteli medici, operatori sanitari mandandoli a combattere senza un minimo di protezione a partire da una semplice mascherina. Che non accada più che studenti, privi di tablet, pc, abbiano avuto enormi difficoltà nel vedersi garantito il diritto allo studio. Che sia una Pasqua di vera Risurrezione.