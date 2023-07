Grave incidente ad Avellino

Ad Avellino, stamattina poco dopo le 11, nella trafficata via Nazionale di Torre di Mercogliano, tre auto sono state coinvolte in un incidente , una delle quali si è ribaltata; sette feriti, cinque dei quali ricoverati in ospedale.

Accorsi immediatamente ambulanze e vigili del fuoco, hanno potuto riscontrare che una delle auto composta da padre, madre e tre figli piccoli, si trovavano in condizioni peggiori rispetto ai conducenti delle altre auto, pertanto sono stati trasportati al “Moscati” di Avellino. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Un uomo ed una donna, presenti nelle altre auto coinvolte nell’incidente, sono stati medicati sul posto.

La dinamica dell’incidente è tutta da accertare, quel che è sicuro è che una delle auto ha finito la sua corsa ribaltandosi, fortunatamente senza ferire anche i pedoni presenti sulla strada.