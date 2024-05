I CARABINIERI FORESTALI SEQUESTRANO AREE INTERESSATE DA ILLECITO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DI ORIGINE ZOOTECNICA

I Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pietramelara (CE) hanno svolto un controllo

presso un’azienda zootecnica bufalina, con stalla ubicata in comune di Roccaromana (CE)

alla località Cerreto, ove hanno riscontrato che, su due fondi agricoli in uso all'azienda, era

presente una quantità di liquami zootecnici che già a vista esuberava le quantità consentite

ed in particolare superava di almeno 30 cm il naturale livello del terreno.

La situazione abnorme ha fatto inquadrare la stessa come un possibile reato di inquinamento

ambientale oltre che all’illecito smaltimento di rifiuti speciali sul suolo costituiti da effluenti

zootecnici.

Pertanto, i militari hanno proceduto al sequestro delle aree interessate ed hanno deferito il

titolare dell’allevamento, in stato di libertà, per le cennate ipotesi di reato.

La medesima azienda zootecnica, già negli anni 2019 e 2021, era stata già oggetto di

denuncia per condotte penalmente rilevanti analoghe.