I Lions donano saturimetri

La nuova iniziativa dei Lions Club Calatia consiste nella elargizione a famiglie indigenti di un numero consistenti di SATURIMETRI.

Questi aggeggi di natura medica, consentono di misurare la frequenza cardiaca e, cosa più importante, verificare lo stato di ossigenazione dei polmoni. Un parametro fondamentale per capire se c’è una polmonite in corso e/o un’infezione da covid.

Questo elemento, quindi, può essere un valido ausilio per conoscere se vi siano in atto, fenomeni polmonari legati alla presenza del Covid-19.

A tal proposito si venderanno composizioni floreali ad € 5,00. Per chi vorrà acquistarli, il ricavato verrà investito nell’acquisto dei SATURIMETRI.

L’evento si svolgerà al termine della chiusura della nostra regione che si sta avviando ad essere decretata zona rossa.