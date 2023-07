I PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA POTREBBERO ESSERE UTILI IN TRIBUNALE

Fronteggiare l’emergenza personale in tribunale. Questo l’obiettivo di un accordo di partenariato siglato dalla presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gabriella Maria Casella ed il sindaco della Città del Foro Antonio Mirra che prevede l’attivazione di un Progetto di Utilità Collettiva. Venti percettori di reddito di cittadinanza, infatti, lavoreranno per 6 mesi in attività di back office delle cancellerie e organizzazione di atti, fascicoli e archivi cartacei.

Al momento della stipula, presso la Sala di Presidenza del Tribunale, erano presenti anche l’Assessore alle Politiche Sociali Rosida Baia e i responsabili del progetto, Pecorario per conto del Tribunale e Gaglione per conto del Comune