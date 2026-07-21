Casagiove Coraggiosa 2.0. Opposizione costruttiva e responsabile sempre al fianco dei cittadini

Responsabilità, legalità e amore per la città: il nostro impegno nell’ultimo Consiglio Comunale. Il comunicato di Casagiove Coraggiosa.

Un Consiglio Comunale denso e impegnativo quello svoltosi oggi, con ben 16 punti all’ordine del giorno. Nonostante i tempi estremamente ristretti forniti per lo studio degli atti — arrivati a ridosso del fine settimana, lasciandoci solo il sabato e la domenica per analizzare dossier complessi — come gruppo Casagiove Coraggiosa 2.0 non ci siamo tirati indietro. Abbiamo garantito una presenza vigile e propositiva, intervenendo nel merito di tutti e 16 i punti in discussione. Il gruppo è composto da Giuseppe Vozza, Michela Perrotta, Alessandro Antonelli, Valerio Cappio (capogruppo) e Mariarosaria Tavano

L’ esito al voto parla chiaro:13 voti favorevoli, un’ astensione e 2 voti contrari.

Questi numeri dimostrano nei fatti quello che sosteniamo da sempre: la nostra è una minoranza matura e responsabile, che non fa opposizione “a prescindere” o per mero ostruzionismo politico. Non ci interessano le rendite di posizione o gli interessi personali: a noi interessa esclusivamente il bene della nostra comunità. Quando una proposta va nella direzione giusta per la città, noi la sosteniamo senza pregiudizi.

I punti chiave del nostro voto favorevole

Tra i vari provvedimenti approvati con il nostro sostegno, teniamo a evidenziare alcuni interventi fondamentali per la vivibilità e le scuole del nostro territorio. Sostegno al commercio locale:Abbiamo votato sì al sussidio economico destinato ai commercianti di Piazza della Vittoria nel Rione Coccagna, una misura doverosa per sostenere chi vive e lavora nel nostro quartiere.

Scuole sicure e dignitose: voto favorevole per il ripristino e i lavori di manutenzione straordinaria dei bagni della scuola “Aldo Moro”.

Voto favorevole per realizzare finalmente l’impianto fognario a servizio della scuola “Rodari”, ponendo fine a un’atavica criticità.

Tutela dell’igiene e della salute pubblica: Abbiamo espresso parere favorevole alle diverse variazioni di bilancio necessarie a garantire risorse fresche per gli interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione sull’intero territorio comunale.

Eventi, trasparenza e legalità: il caso della manifestazione di settembre

Durante la seduta abbiamo voluto accendere un faro di legalità e trasparenza su una vicenda che riguarda un evento previsto in città per la metà di settembre. Abbiamo segnalato in aula anomalie gravi: risultavano infatti già avviate raccolte sponsor e persino la diffusione di locandine promozionali recanti uno stemma comunale errato, il tutto prima ancora che l’evento fosse formalmente e regolarmente assegnato tramite le procedure previste.

Su questo punto accogliamo con favore e sincera soddisfazione la presa di posizione del Sindaco, che in aula ha preso nettamente le distanze da queste condotte scorrette e prive di autorizzazione. La legalità e il rispetto delle regole amministrative devono venire prima di ogni altra cosa. ” Continueremo a lavorare così: studiando gli atti, controllando l’operato dell’amministrazione con il fiore all’occhiello della trasparenza e votando a favore di tutto ciò che porta progresso e dignità a Casagiove.”