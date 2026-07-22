Turismo esperienziale e prodotti tipici per il rilancio dei borghi

Cervino (CE) – Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19:00, la Casa della Vigna in via Caprioli a Cervino ospiterà l’incontro dal titolo «Turismo esperienziale e valorizzazione dei prodotti locali come modello di sviluppo per i piccoli borghi».

L’evento, promosso dall’APS Fare Bene – Casa della Vigna in collaborazione con Federitaly e il Rotary Club Maddaloni – Valle di Suessola, nasce per definire strategie concrete di rilancio socio-economico delle aree interne attraverso la tutela della biodiversità e della tradizione agroalimentare. I lavori si apriranno alle 19:15 con i saluti di Giuseppe Piscitelli, Presidente di “Fare Bene APS”, realtà che ha trasformato l’antica struttura borbonica della Casa della Vigna in un hub per lo sviluppo agro-sociale, culturale ed oleoturistico della Valle di Suessola.

A seguire si terrà la tavola rotonda, moderata dal giornalista Domenico Letizia, direttore della rivista Consulenti&Impresa, che vedrà il confronto tra Simona Fracasso, Presidente di Federitaly Campania e Vicesindaco del Comune di Tora e Piccilli, focalizzata sul ruolo delle istituzioni e del turismo esperienziale nella tutela delle eccellenze locali, Luigi Serrao, Presidente del Rotary Club Maddaloni – Valle di Suessola, sull’impegno del club nella promozione del territorio, e gli interventi dell’agronomo Elio De Rosa e di Filippo Iaderosa del Frantoio Iaderosa dedicati al valore dei frantoi come presidi culturali ed economici.

L’incontro metterà in luce come la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche di Cervino — dall’olio extravergine d’oliva ai legumi antichi — e l’attrazione del turismo esperienziale possano trasformarsi in un reale volano occupazionale e di sviluppo per l’intera comunità. L’appuntamento sottolinea infine il costante impegno di Federitaly nella tutela e valorizzazione della certificazione 100% Made in Italy e delle eccellenze campane, sostenendo attivamente nel casertano la crescita delle micro e piccole imprese e agendo da ponte tra produzioni tradizionali, innovazione e mercati.