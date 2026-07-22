Picierno e Calenda a Caserta. De Falco: “Trama di un film già visto”

“Carlo Calenda e Pina Picierno a Caserta ma per cosa?”

All’indomani della loro apparizione nella città capoluogo, la domanda sorge spontanea.

A porre la questione è Antonio De Falco, socialista doc, e coordinatore cittadino del gruppo politico PSL, di cui è coordinatore provinciale l’Avv.Romolo Vignola.

“Si è trattato della solita passerella – continua De Falco – Sono venuti per dare la loro, già scontata, disponibilità a supportare un’eventuale candidatura a Sindaco dell’Avv. Iannotti, candidatura quest’ultima calata dall’alto, nei giorni scorsi, direttamente da loro stessi.

Non me ne voglia l’Avvocato, che non ho la fortuna di conoscere – continua De Falco – ma credo fortemente che, oggi più che mai, Caserta abbia bisogno di altro. Viviamo in una città disastrata sotto ogni punto di vista e, con tutto il rispetto per loro, credo che la svolta non possa essere rappresentata dalle solite, scontate parole di Pina Picierno, né tantomeno da quelle di Carlo Calenda, che della nostra città non conoscono neanche il prefisso.

Quello andato in scena ieri all’Auditorium di Via Ceccano è stato il solito “teatrino”, figlio del vecchio sistema capace di produrre tanto fumo ma poca sostanza.

A mio avviso – conclude De Falco – e lo ribadisco con forza, bisogna ripartire dalla consapevolezza del momento difficile che il Comune di Caserta sta attraversando sotto l’aspetto economico, mettere al centro della discussione un programma fattibile e lungimirante, intorno al quale unire le forze sane della città e, solo successivamente, scegliere un Candidato Sindaco capace di rappresentarne la sintesi.

Prima di concludere, voglio precisare che non è il nome e la credibilità dell’Avvocato Iannotti che metto in discussione, ribadisco che non lo conosco ma, a mio parere ed in tutta onestà, il metodo usato sembra la trama di un film già troppe volte visto”