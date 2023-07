Il 2 Luglio Reggia di Caserta gratuita

La Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che ha istituito una giornata di ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.

Pertanto la prima domenica di Luglio sarà possibile accedere al complesso monumentale della Reggia di Caserta in modo totalmente gratuito.

Il 2 luglio una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l’altra a quella in sede .

In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 2 luglio fino a termine della disponibilità. Bisogna tenere a mente che tutti i visitatori, anche i minori, devono essere muniti di titolo di accesso.

Inoltre se si è già in possesso del titolo di ingresso bisognerà recarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure a quello di corso Giannone nell’orario indicato sul proprio ticket.

Al cancello dovrà essere esibito, in formato cartaceo oppure dal proprio smartphone, il codice a barre del proprio titolo.

Non è ovviamente consentito riaccedere al Complesso vanvitelliano una volta usciti. Il biglietto viene, infatti, annullato.

Buona Reggia gratuita a tutti .