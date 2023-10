Il Comune di Caserta, in occasione della Giornata internazionale del lutto perinatale, ha illuminato il monumento simbolo della Città di rosa e azzurro.

Le luci e i colori della Reggia di Caserta sono un messaggio di speranza per tutte le famiglie che affrontano o hanno affrontato la complessa e dolorosa esperienza della morte di un bambino durante la gravidanza o dopo la nascita.

La giornata internazionale “Baby Loss Awareness Day” è promossa in Italia dall’associazione CiaoLapo e si celebra ufficialmente in cinquanta paesi del mondo, con lo scopo di aumentare la consapevolezza sul tema del lutto perinatale, promuovere la prevenzione delle morti evitabili e migliorare l’assistenza alle famiglie colpite.

CiaoLapo fornisce ai genitori in lutto un aiuto integrato (medico, psicologico e pratico) e un supporto psicologico qualificato dopo la perdita. Promuove, inoltre, la formazione gratuita degli operatori sanitari di area materno-infantile e la ricerca scientifica in area perinatale. Per informazioni: www.ciaolapo.it

Illuminare la Reggia di Caserta è il segno forte di un abbraccio a tutte le madri, i padri e le famiglie che hanno perso un bambino atteso.