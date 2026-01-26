Il fiume scomparso. La presentazione all’Istituto Pontano

Il 30 gennaio alle ore 18 presso l’Istituto G. Pontano al Corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli, Vittorio Del Tufo, Vicedirettore de IL MATTINO, presenterà il suo nuovo libro “IL FIUME SCOMPARSO”, ed. Castelvecchi.

Con lui il giornalista de IL MATTINO Leandro Del Gaudio; il Presidente Cicci Serra accoglierà gli ospiti con il suo saluto di benvenuto.

IL LIBRO

Napoli, 2016. Piove da giorni, l’acqua sgorga dai tombini, le voragini si aprono come antiche bocche. Qualcosa preme dal sottosuolo: una forza, un segreto, una memoria sepolta. Viola, giovane geologa specializzata in cavità sotterranee, riceve un incarico che pare di ordinaria amministrazione: aggiornare la mappa idrogeologica della città in vista del vertice G20. Ma presto capisce che ad essere instabile non è solo il suolo: Napoli è una città

che si muove, respira, minaccia e custodisce. Un vecchio visionario, un geologo accecato, una setta esoterica e una misteriosa “operazione Idra” ordita nell’ombra. Le torri del Centro Direzionale tremano su fondamenta incerte, mentre le voci del passato – quelle del fiume scomparso – tornano a farsi sentire. Un thriller urbano che mescola suspense, impegno civile, storia geologica e tensione apocalittica. Il fiume scomparso è il racconto di una città che affonda e resiste, dove ciò che è nascosto non sempre è perduto.

L’AUTORE

Vittorio del Tufo, giornalista, vive e lavora a Napoli. Vicedirettore de «Il Mattino», è autore della pagina settimanale L’Uovo di Virgilio. I luoghi della memoria, la memoria dei luoghi, in tandem con il fotografo Sergio Siano. Già vincitore del Premio Cronista della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, si è aggiudicato, nel 2020, il Premio Biagio Agnes per la divulgazione culturale. Autore di numerosi volumi dedicati alle storie e leggende della città,

ha pubblicato i saggi Napoli magica (Neri Pozza, 2018), Torino magica (Neri Pozza, 2020) e Parigi magica (Neri Pozza, 2022) e il romanzo Il caso Virgilio (Colonnese editore, 2024).

L’ingresso é libero e c’è un comodo parcheggio interno.