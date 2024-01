Il Movimento Civico “Cambiamo insieme ” regala uno spettacolo teatrale ai Maddalonesi

Maddaloni . Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, il Movimento Civico “ Cambiamo Insieme” ha donato uno spettacolo teatrale alla cittadinanza Maddalonese . Nell’ auditorium dell’ istituto scolastico “ Aldo Moro” di via Viviani in Maddaloni , decine di bambini e i loro bambini hanno assistito allo spettacolo “ il baule dei ricordi “a cura di e con Gino De Luca e con la direzione artistica di Annalisa Arbolino, curato dall’ associazione Indila. Lo spettacolo ha messo in atto , in chiave anche leggera per un pubblico composto da molti bambini , brani della tradizione teatrale napoletana con testi di : Petito, Viviani, Scarpetta, De Filippo, Totò, Troisi, Taranto. Da Cambiamo Insieme fanno sapere “ è stato uno spettacolo di altissima qualità e siamo stati onorati di aver donato ai maddalonesi . Nonostante la pioggia battente , decine di bambini e numerose famiglie hanno assistito all’evento . Gli appuntamenti di Cambiamo Insieme sono sempre più seguiti dalla cittadinanza e ringraziamo gli intervenuti “.