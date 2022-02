Il nuovo ponte Vapore è ancora al buio.

Maddaloni. Oltre un mese è passato dall’agognata riapertura del ponte Vapore, transito indispensabile soprattutto per i residenti di via Cancello, ma non solo per loro.

Ma quando cala il buio attraversare il ponte diventa decisamente pericoloso. Tutto il tratto è completamente al buio, pare a causa di un corto circuito. L’allaccio della pubblica illuminazione spetta alla Provincia, che, finora, non ha provveduto. I tecnici del comune, pur volendo sopperire e provvedere alla riparazione ne sono impossibilitati non avendo i tracciati dell’impianto e quindi non sapendo come e dove intervenire. Al momento, già qualche segnale è caduto come un birillo grazie a qualche automobilista distratto. Sperando di non avere danni più gravi attendiamo che arrivi la ditta e FIAT LUX sul sospirato ponte.