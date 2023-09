Il PRIMO CITTADINO INCONTRA E SALUTA GLI ALUNNI della città

Il Sindaco Giuseppe Vozza si è recato, mercoledi 13 settembre, insieme alla nuova Dirigente scolastica Angela Maccauro, nei plessi scolastici di Casagiove, in occasione dell’inizio dell’a.s. 2023/24

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Sindaco di Casagiove ing. Giuseppe Vozza si è recato presso i plessi scolastici del territorio per portare il suo saluto alle insegnanti ed agli alunni. Insieme al Sindaco Vozza era presente anche la dirigente scolastica prof.ssa Angela Maccauro che, nella nostra città, ricopre il prestigioso incarico dal 1° settembre.

Il Sindaco Vozza durante il suo discorso, a proposito del rapporto che ci deve essere tra alunno e insegante si è riferito alla teoria realistica di Hillman secondo la quale : “Ogni ghianda contiene in sé la futura quercia, così come a sua volta la quercia è in grado di generare nuove ghiande, in un circolo bellissimo e vitale”. Inoltre il Sindaco ha sottolineato il rapporto di reciproco scambio fra docenti e discenti.

Anche la dirigente Maccauro riferendosi agli alunni, li ha incoraggiati, specie i più piccoli, a mantenere il sorriso affrontando con serenità le nuove sfide educative.