ROMA – Il Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri UNAC torna nuovamente in campo a tutela della salute dei militari dell’ARMA e lo fa con una nota ai media, ai militari, e ai cittadini attraverso i social:

«Generali sciacalli che lucrano sulla pelle dei carabinieri.



E’ appena stato divulgato un comunicato stampa di una delle fondazioni milionarie dei generali, che attirano i carabinieri nella trappola delle detrazioni in buste paga. preannunciano di detrarre un euro a carabiniere al mese che moltiplicati per 100 mila carabinieri equivalgono a 100 mila euro al mese che vanno direttamente nelle tasche dei generali sciacalli e infami.

Per attirare i carabinieri, affermano di aver stipulato un polizza assicurativa, con i soliti amici noti, che assicurano il “cavallo di ritorno” in cui pagano 20 euro al giorno per 14 giorni ed una tantum di 3000 euro per chi muore di covid 19.

Tanto vale la vita di un carabiniere per questi signori infami e corrotti.

una vera ulteriore vergogna nazionale.

Il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, ha altresi’ divulgato un suo filmato nauseante di solidarieta’ ai carabinieri, ai quali dovrebbe dire di essere indagato per “corruzione” dalla Procura della Repubblica di Roma, insieme ai suoi compari, in quanto presidente di altra fondazione dei generali, la famigerata ente editoriale per l’arma dei carabinieri che gestisce e distribuisce miliardi di euro in beni mobili ed immobili, tutti a disposizione dei generali.

Questo signore ed i suoi compari, invece di adoperarsi da subito per assicurare ai carabinieri in prima linea i dip necessari, oggi non solo dovrebbe essere immediatamente arrestato e deve dimettersi dall’arma, ma tenta di lucrare ulteriori danari dai malcapitatri carabinieri, attraverso le proprie fondazioni fasulle e truffaldine.

accogliete questi signori con una pernacchia ed un vaffa.

Denunciateli alla procura per violazione della legge 626 sulla sicurezza sul lavoro. affiancatevi a questo sindacato per analoghe iniziative.

non date soldi ai generali e negate le ulteriori detrazioni in busta paga e fate le revoche per quelle che gia’ vi detraggono.

Sono dei lestofanti.

Questa gente merita di essere appesa per i piedi di come hanno trattato e trattano i carabinieri.

Non bisogna avere nessuna pieta’.

Siamo a decine di morti e oltre 300 contagiati tra le fila dell’arma per il covid 19 per colpa di questi signori dagli uffici e stipendi dorati.

Vergogna, vergogna, vergogna».

