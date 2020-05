Il sindaco De Filippo: l’ospedale non chiuderà. De Luca lo ha confermato.

Seppur breve pare sia stata abbastanza proficua la visita del governatore De Luca. Ne abbiamo parlato con il Sindaco Andrea De Filippo che si è mostrato decisamente soddisfatto:

“ Il governatore De Luca ha confermato, ancora una volta, che l’ospedale di Maddaloni non chiuderà . I soldi investiti sono stati tantissimi, e quanti hanno storto il naso accusandoci di trasformare l’ospedale in un lazzaretto di manzoniana memoria, oggi non possono negare di avere in città una struttura all’avanguardia e di eccellenza. Tra i grandi comuni della provincia di Caserta, siamo quelli con il minor numero di contagi. Una struttura che oggi ha 15 posti letto di terapia intensiva che presto saranno 25, ha un futuro sul territorio come ospedale deputato a gestire le emergenze, con reparti specifici, all’indomani della gestione dell’emergenza Covid. I reparti che nasceranno andranno ad affiancare la terapia intensiva, che a sua volta sarà di supporto agli stessi. “

Il Sindaco ha sottolineato come sia impensabile oggi, con l’ospedale di Caserta a 6 km e un policlinico in fase di realizzazione, duplicare reparti. Uno spreco di risorse superfluo, quando oggigiorno in tutti i campi si lavora nell’ottica della specializzazione .

Rimane, pertanto, confermato ciò che prevedeva il piano di dimensionamento regionale: cardiologia, neurologia ed ortopedia nel presidio ospedaliero di Maddaloni.