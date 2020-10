Il sindaco De Filippo risponde agli operatori sociali: nessun ritardo nei pagamenti

Arriva pronta e chiara la risposta del sindaco Andrea De Filippo alle proteste dei 10 operatori sociali assunti a settembre con un progetto PON di inclusione:

” Non è affatto vero che il comune é in ritardo con i pagamenti. Del milione e 400 mila euro stanziati per questo progetto finora ne abbiamo ricevuto solo una parte, che abbiamo provveduto a liquidare. Dal mese di agosto attendiamo anche noi una seconda tranche per poter pagare gli operatori. Se c’è un ritardo non e da imputare all’ente, ma a che deve mandare i fondi.”