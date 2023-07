Il Sindaco di Capodrise si dimette

Capodrise – Il Sindaco di Capodrise rassegna le dimissioni dopo un periodo turbolento. Questo in breve un ‘sunto’ di quanto accaduto: il sindaco di Capodrise Vincenzo Negro si dimette. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino che ha evidenziato come non sussistano più i presupposti e le condizioni politico-amministrative per portare avanti il mandato istituzionale.

Negro ha evidenziato come in questo primo anno e mezzo di sindacatura sia stato caratterizzato da “numerose iniziative intraprese e da molteplici obiettivi raggiunti, visibili come dato oggettivo inconfutabile, nonostante i numerosi ostacoli posti in essere dagli stessi componenti della maggioranza”. Ostacoli che sarebbero “divenuti ormai insormontabili e tali da non consentire a questa maggioranza di remare tutti nella medesima direzione”. Per il sindaco “sono state anteposte le ambizioni e personalismi rispetto all’interesse della città di Capodrise”.

Queste le dichiarazioni dell’ sindaco o per meglio dire per l’ ex Sindaco di Capodrise che ha rilasciato qualche dichiarazione “Questa logica non mi appartiene, ho cercato di aprirmi al confronto ed al dibattito politico, auspicando che le mere discrasie interne potessero essere risolte mediante un’interazione costruttiva. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi realizzati, non sono riuscito a ricomporre la situazione ripristinando quell’unità di intenti che aveva originariamente caratterizzato il percorso di questa maggioranza”, conclude la lettera di dimissioni. Ora Negro avrà due settimane per poterle ritirare in caso di una soluzione alla crisi”