Imprenditore casertano trova borsello con denaro , lo restituisce al proprietario.

Caserta. Una bella notizia per tutte le persone oneste. Nella mattinata di oggi , domenica 31 maggio,Raffaele Porrino giovane imprenditore casertano, proprietario dell’ Osteria Fratelli Porrino sita in via Galilei a Caserta, ha rinvenuto sul Corso Trieste un borsello da uomo nel quale oltre a tutti gli effetti personali – documenti ,chiavi, chiavi di macchina e quant’altro era contenuta anche la somma di Euro 400. Raffaele Porrino , attraverso i documenti sta cercando di rintracciare il legittimo proprietario del borsello per restituire il tutto.