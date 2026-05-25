Casagiove: è il giovane Moscatiello il nuovo Sindaco

Casagiove. È Francesco Moscatiello il nuovo Sindaco di Casagiove.

Una tornata elettorale che ha sancito un cambiamento di rotta da parte dei casagiovesi che hanno deciso di dare spazio ad un giovane Avvocato che, in campagna elettorale, ha promesso di portare nella nuova giunta comunale idee più innovative.

È stata una competizione molto equilibrata, tanto che Moscatiello si è affermato per pochi punti percentuale rispetto al Sindaco uscente, Giuseppe Vozza che, nonostante la sconfitta, può vantare il fatto che poco meno della metà degli elettori lo avrebbe riconfermato al timone della Città.

Per Moscatiello oggi una giornata importante, è il risultato di un percorso politico costruito nel tempo con impegno e caparbietà.