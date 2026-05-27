Incendio all’isola ecologica. Santangelo: serve un intervento immediato e strutturale in tutti gli impianti.

Il Presidente della Commissione Speciale Antimafia ed Ecomafie del Consiglio Regionale della Campania, Vincenzo Santangelo, esprime profonda preoccupazione per il grave incendio verificatosi presso l’isola ecologica di Santa Maria Capua Vetere.

«Episodi come questo non possono più essere considerati semplici incidenti – dichiara Santangelo – ma rappresentano un chiaro segnale di vulnerabilità del sistema di smaltimento dei rifiuti nel nostro territorio. Troppo spesso le isole ecologiche diventano bersaglio di atti dolosi o di incuria, con gravi rischi per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini».

Il Presidente della Commissione Antimafia e Ecomafie chiede con urgenza di adottare misure concrete e immediate in tutte le isole ecologiche come il Potenziamento significativo della sorveglianza attraverso l’installazione di un efficace sistema di videosorveglianza h24 e, ove necessario, il supporto di servizi di vigilanza armata nelle ore notturne; l’Introduzione di misure antincendio specifiche, tra cui l’installazione di cassoni e contenitori speciali a prova di incendio e a basso rischio di propagazione delle fiamme. «Dobbiamo passare dalla logica dell’emergenza a quella della prevenzione strutturale – prosegue Santangelo –. Non è più accettabile che i cittadini onesti paghino le conseguenze di atti criminali o di una gestione inadeguata. La Regione Campania e gli enti locali devono dimostrare di aver imparato la lezione: la lotta alle ecomafie si fa anche con la sicurezza degli impianti e con la tutela del territorio».

La Commissione Speciale Antimafia e Ecomafie seguirà con attenzione l’evolversi della situazione e si rende fin da ora disponibile a convocare un’audizione urgente con i vertici dell’Ente Provincia, dell’Eda, del Comune di Santa Maria Capua Vetere e dell’ARPA Campania per fare piena luce sull’accaduto e verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione.