FOTO. Paura in periferia. Trova cinghiale morto nel giardino di casa

Maddaloni (CE) – I cinghiali continuano a frequentare le nostre città con la loro prole, avvicinandosi spesso alle abitazioni, spaventando e generando preoccupazione nei residenti.

Un macabro episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi in località Montedecoro, in via Carmignano, dove vive un nostro lettore con la mamma anziana.



L’uomo ci ha contattati stamane per segnalarci la presenza dei cinghiali nel suo giardino. Preoccupato della loro presenza ci chiedeva una soluzione. Ma non solo. Denunciava di avvertire un forte male odore inspiegabile e si stava attivando per chiedere un intervento sanitario. Non ha fatto in tempo perché, dopo poco, ha scoperto che in giardino non c’erano più i cinghiali ma uno solo. Morto. Un cadavere di cinghiale, morto per cause a noi al momento ignote. Sul posto ora si trova la Polizia Municipale di Maddaloni che si occuperà di attivare le procedure per la sua rimozione.