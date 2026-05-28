Ladri di champagne svuotano le cantina di un noto ristorante

Maddaloni (CE) – Notte amara per il Nami Restaurant di Maddaloni, finito nel mirino dei ladri tra lunedì e martedì. Ignoti si sono introdotti all’interno del locale dopo aver forzato e distrutto la porta d’ingresso, causando ingenti danni alla struttura.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero portato via la cassa del ristorante e diverse bottiglie di champagne di pregio custodite all’interno del locale. Un colpo che ha profondamente scosso i titolari e lo staff della giovane realtà gastronomica, che negli ultimi mesi si sta facendo apprezzare sul territorio per una proposta di cucina di mare contemporanea, ricercata e di alto livello, capace di coniugare qualità delle materie prime, tecnica e attenzione all’esperienza del cliente.

Oltre al danno economico, resta l’amarezza per quanto accaduto a un’attività nata con entusiasmo, sacrifici e importanti investimenti umani e professionali. Nelle prossime ore saranno visionate le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire ai responsabili del furto.

L’episodio arriva in un momento particolare per il ristorante. Proprio nei giorni scorsi il Nami era finito al centro di una simpatica scommessa diventata virale sui social: un reel pubblicato su Instagram aveva superato il milione e mezzo di visualizzazioni, coinvolgendo migliaia di utenti dopo la promessa, lanciata per gioco, di chiudere il locale il 2 giugno in caso di sconfitta.

Dopo il furto, però, i ragazzi del Nami hanno scelto di reagire senza fermarsi. Il locale resterà aperto, trasformando quanto accaduto in un messaggio di determinazione e voglia di andare avanti nonostante le difficoltà.