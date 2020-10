Iniziativa solidale di una braceria a Maddaloni

MADDALONI – Una braceria a Maddaloni, ha promosso una lodevole iniziativa che potrebbe interessare coloro che sono in difficoltà.

Sarà preparato un piatto caldo per il pranzo da poter offrire a chi ne faccia richiesta.

È la scelta di cuore che hanno deciso di portare avanti, pur in un momento di difficoltà per i ristoratori, Umberto e Daniele de Matteo, due giovani fratelli titolari dell’attività «de Matteo alla Brace» a Maddaloni, in via de Matteo n. 48.

La dichiarazione dei ristoratori

“Desideriamo supportare le persone che si trovano in difficoltà e siamo altrettanto consapevoli del momento delicato per chi ha perso il lavoro causa Covid – spiegano Umberto e Daniele – perciò ci rendiamo disponibili a preparare un piatto caldo per il pranzo (sia da ritirare qui in braceria sia da consegnare a casa di coloro che non hanno la possibilità di raggiungerci). Se ciascuno di noi compirà anche solo un piccolo gesto per gli altri, riusciremo a farcela tutti insieme, il periodo che stiamo attraversando è sicuramente difficile – sottolineano i giovani bracisti – e sarà ancora più impegnativo» ma de Matteo è un progetto nato dalla passione di Umberto e Daniele che hanno imparato a non arrendersi e a non fermarsi mai di fronte alle avversità”.