La Barca di Teseo organizza lezioni di Pizzica e Tamorra

Caserta. Ottima iniziativa dell’ Associazione ” La Barca Di Teseo Di Germano Iaselli” che da Sabato 10 ottobre ha ufficialmente dato il via ai corsi di Tammorra e naturalmente di Pizzica.

Pippo Esposito e Tonino Rondinone , membri dell’ associazione, ringraziano tutti i partecipanti e soprattutto i maestri Tony Saggese , Pino Iove e il Direttore Artistico Germano Iacelli

Tutti coloro i quali vorranno partecipare alla prossima lezione, prevista per il prossimo mercoledi’ 21 ottobre, devono mettersi in contatto con il Direttore Germano Iacelli. mettersi in contatto l associazione (la barca del teseo di Germano iacelli)