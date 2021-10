La FIDAPA di Caserta al Festival della Vita

Sabato sera 23 ottobre , nella splendida cornice della Chiesa di S. Andrea Apostolo in Capodrise, si è tenuto l’evento della XI edizione del FESTIVAL della VITA. L’ associazione FIDAPA BPW Italy – Sezione di Caserta era presente come fa, ormai, dai tempi della prima edizione.

Alla serata spettacolo sono intervenuti il Sindaco di Capodrise e gli assessori donna della nuova giunta . La Presidente della FIDAPA, Raffaella Feola, ha fatto conoscere ai presenti gli scopi della Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari e tutte le attività che vengono promosse per le Donne .

Tema della serata è stato: DONNA È ARTE E POESIA. L’ evento è stato realizzato in partenariato con il gruppo delle Vincenziane, rappresentate dalla presidente, Lidia De Lucia, che è intervenuta per illustrare il lavoro svolto dalle volontarie nelle attività di base presso le famiglie, attraverso le visite domiciliari e presso i Centri Vincenziani attraverso i servizi.

Alcune socie e amiche presenti, appartenenti ai gruppi di volontariato, hanno declamato poesie e il tutto è stato allietato da brani musicali, interpretati magistralmente da Raffaella Maione, Luciano Conte ed Emma Alterio. La conduzione della serata è stata affidata all’ attore e regista Nicola Alessandro Tebano dell’ associazione MARGHERITA.

L’ ottima organizzazione è da attribuirsi ad Ida Roccasalva , counsellor e musicoterapista , fidapina incaricata dall’Associazione per il FESTIVAL della VITA e referente del progetto regionale

quest’ultimo progetto ha relazionato, egregiamente, la Psicologa Angela Cecere.

Un ringraziamento particolare va a Don Giuseppe Di Bernardo, Parroco della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Capodrise che ci ha ospitati nella chiesa settecentesca, suggestiva location, e che è sempre disponibile alle attività FIDAPA. Presenti all’ evento associazioni civili , religiose e, con la Presidente Raffaella Feola, le socie fidapine Liliana Basile, Rachele Cantelli, Milena Casertano, Marisa Merola, Rosaria Monaco, Renata Montanari, Ida Roccasalva, Margherita Vindice.