La Giunta comunale al lavoro sugli atti di programmazione a breve, medio e lungo periodo.

La giunta comunale, presieduta dal Sindaco Giuseppe Vozza, ha approvato giovedì scorso il nuovo Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026 e, contestualmente, dettato gli indirizzi agli uffici perché si approvi il bilancio per il prossimo triennio già entro la fine di quest’anno.

Una sfida ambiziosa, colta dalla giunta Vozza a seguito del Decreto ministeriale di agosto che accelera il processo programmatorio per i Comuni.

Le scadenze dettate dal provvedimento normativo nazionale non sono perentorie ma, in linea con il legislatore, il Comune di Casagiove ha inteso avviare con abbondante anticipo rispetto alle tradizionali scadenze (il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 2023 era stato slittato dal governo addirittura al 15 settembre), il processo di programmazione per il bilancio del prossimo triennio. “Ci muoviamo nel solco delle linee programmatiche che ci siamo dati ad inizio mandato. puntando soprattutto sulla qualità dei servizi, sulla partecipazione, sulle azioni per il sociale, sulla necessità di avere una visione strategica complessiva dello sviluppo e della crescita del nostro territorio. Mentre gli uffici predisporranno la parte tecnica, le prossime settimane vedranno la politica impegnata sulla programmazione e sugli indirizzi per portare poi prima in giunta e poi in Consiglio un bilancio attento alle esigenze di Casagiove e dei casagiovesi”, ha commentato il Sindaco. “Siamo ovviamente consapevoli – sottolinea il vicesindaco ed assessore alle finanze Carlo Comes – che un bilancio al 31 dicembre offre margini di manovra meno ampi, ad esempio in termini di utilizzo dell’avanzo che potrà essere applicato solo dopo l’approvazione del rendiconto. Ma è comunque un obiettivo importante riuscire ad avviare il nuovo esercizio finanziario con le idee chiare e con un bilancio già operativo su cui poi interverremo in maniera puntuale sulle necessità e opportunità che si profileranno”.

Nelle prossime ore prenderà dunque l’avvio l’iter per l’approvazione del Dup in Consiglio comunale. Il bilancio dovrà invece essere approvato prima in giunta, presumibilmente entro fine novembre, poi l’approvazione in Consiglio.