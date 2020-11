La grande generosità della caffetteria Fisio a sostegno della Protezione Civile

Maddaloni . È nei tempi di difficoltà e di emergenza che il cuore dei cittadini è capace di offrire prove di generosità . Nei mesi scorsi, infatti , la Caffetteria Fisio di via MATILDE Serao in Maddaloni ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le attività e le azioni della Protezione Civile di Maddaloni . Grazie alla raccolta e alla generosità di coloro che vi hanno contribuito , la Caffetteria Fisio ha donato delle attrezzature al Nucleo di Protezione Civile . In modo particolare : un motosega elettrico , delle cesoie elettriche , delle pale e cassette per attrezzi oltre a centinaia di metri di nastro di delimitazione. Tale donazione si aggiunge all’ ingente stanziamento che L’ Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco De Filippo ha voluto collegialmente, con l’intera Giunta Comunale, fare in favore delle attività del Nucleo di Protezione Civile che è guidato dal Capitano della Polizia Municipale NICOLA Della Peruta . A tal proposito l’assessore al ramo Luigi Bove dichiara “ la raccolta lanciata da questa attività commerciale e la generosità di coloro che vi hanno aderito è motivo di vanto per l’intera collettività e comunità Maddalonese consentendo di arricchire le attrezzature in dotazione alla Protezione Civile . Un grazie davvero forte. Tuttavia voglio ricordare che dal primo momento dell’insediamento di questa Amministrazione Comunale , su chiara volontà del primo cittadino innanzitutto, la Protezione Civile ha assunto e assume un ruolo centralissimo perché la sua presenza e il suo funzionamento sono fondamentali soprattutto in momenti difficili “