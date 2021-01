La Juventus vince contro il Sassuolo

Torino – Ecco quanto accaduto all’Allianz Stadium, un breve resoconto del match giocato allo juventus stadium di Torino

Primo tempo

Il primo tempo è una gara a eliminazione, perché la Juventus perde presto McKennie per un problema muscolare e per Pirlo è un peccato: lo statunitense era partito benissimo, ispirando un mancino secco di Frabotta alzato in corner da Consigli e mettendo in difficoltà la linea del Sassuolo con i suoi tagli senza palla da sinistra. Più avanti tocca a Dybala alzare bandiera bianca, lamentando un fastidio al ginocchio dopo un bel ripiegamento difensivo: per l’americano era entrato Ramsey, l’argentino lascia invece spazio a Kulusevski. Tra i vari infortuni, una bella partita, con il Sassuolo che come al solito non rinuncia a giocare ma concede qualche chance di troppo, come quando Ronaldo stacca in solitudine a centro area andando più alto anche delle mani di Consigli, ma senza avere la possibilità di far scendere il pallone. L’episodio che segna le sorti della sfida arriva con il primo tempo prossimo ai titoli di coda. Obiang prova a maciullare la caviglia di Chiesa, Massa lascia correre per il vantaggio e poi estrae il giallo. Mentre l’ex viola è a terra, dall’alto arriva l’invito a rivedere tutto: rosso diretto dopo l’on field review e Pirlo in ansia, con lo spettro del terzo cambio da spendere per infortunio in caso di forfait. Alla fine Chiesa stringe i denti e resta in campo, e in coda alla frazione Bonucci con il tacco innesca Demiral: zampata sull’uscita bassa di Consigli, Ronaldo non arriva per l’appoggio a porta vuota. La Juventus prova ad azzannare la partita nel lungo recupero, Kulusevski alza troppo la mira prima della sosta. Dopo l’intervallo Chiesa c’è ancora, Bentancur no: serata difficile per l’uruguaiano, spesso fuori posizione. Al suo posto Rabiot. Cambia anche De Zerbi, che lascia negli spogliatoi Caputo e Djuricic per Toljan e Lopez.

Secondo tempo frizzante

Sei giri d’orologio e Danilo apre le marcature con una botta di destro da 22 metri, sulla quale Consigli non può nulla. Non è il preludio a una goleada bianconera, anzi. Il Sassuolo ha orgoglio e idee, Locatelli trova Traoré che alza la testa e imbuca per Defrel. Lo stop orientato del francese è perfetto, con un tocco taglia fuori Demiral e costringe Bonucci alla scivolata disperata, che non basta: il diagonale fulmina Szczesny. La Juve si rimette al lavoro, colpisce un palo con Chiesa e si aggrappa alle illuminazioni di Kulusevski. Alla mezz’ora lo svedese sale in cattedra con un tocco geniale per Cristiano Ronaldo, che arriva in corsa centralmente togliendo palla anche a Ramsey. L’occasione è enorme, così grande che forse Ronaldo è già convinto di segnare e finisce per sbagliare, calciando debolmente su Consigli. Pirlo medita il doppio cambio finale ma il pallone non esce e si arriva alla svolta: Frabotta crossa da sinistra, il pallone rasoterra attraversa l’area e Ramsey sul palo lontano non può sbagliare. Il Sassuolo ha anche la forza per creare una mezza occasione per il pareggio, ma il sinistro del giovane Oddei è troppo debole per spaventare Szczesny. Con la sfida praticamente già conclusa, Ronaldo si va a prendere di rabbia la rete del 3-1: aggancio splendido su un lancio lungo di Danilo, discesa palla al piede e diagonale destro a battere Consigli. Terza vittoria di fila per i bianconeri, che in un campionato così imprevedibile provano a darsi un po’ di continuità.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa (41′ st Morata), Bentancur (1′ st Rabiot), Arthur, McKennie (19′ pt Ramsey, 41′ st Bernardeschi); Dybala (43′ pt Kulusevski); Ronaldo. A disposizione: Buffon, Di Pardo, Fagioli, Chiellini, Portanova, Dragusin, Pinsoglio. Allenatore: Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (38′ st Oddei), Chiriches (42′ st Ayhan), Ferrari, Kyriakoupolos; Obiang, Locatelli; Defrel (23′ st Boga), Djuricic (1′ st Lopez), Traoré; Caputo (1′ st Toljan). A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Marlon, Raspadori, Schiappacasse, Peluso, Rogerio. Allenatore: De Zerbi

MARCATORI: 6′ st Danilo (J), 13′ st Defrel (S), 37′ st Ramsey (J), 47′ st Ronaldo (J)

NOTE: Espulso Obiang (S) per fallo violento al 46′ pt. Ammoniti: Bonucci, Bentancur, Frabotta, Kulusevski (J); Ferrari (S). Recupero: 4′ e 2′