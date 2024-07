La meritocrazia vince al “Villaggio dei ragazzi” di Maddaloni.

Maddaloni (Caserta) – In mattinata, si è svolta come ogni anno nel salone di rappresentanza del Villaggio dei ragazzi, a Maddaloni, la cerimonia di premiazione degli studenti della Fondazione maggiormente meritevoli che hanno conseguito con la votazione massima (100/100 e 100/100 con lode) la maturità per l’anno scolastico 2023/24. L’avvocato Antonio Caradonna, Commissario straordinario dell’Ente maddalonese, dopo aver consegnato ai giovani più bravi un Attestato di Merito si è così espresso:

“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni ai ragazzi che si sono distinti per gli eccellenti risultati conseguiti ma anche complimentarmi con tutti gli altri studenti che hanno raggiunto l’importante traguardo della maturità. Abbiamo voluto premiare in maniera simbolica gli sforzi che hanno dato i frutti migliori ma posso dire che tutti si sono impegnati molto in questo percorso scolastico lungo 5 anni. Altresì ringrazio le famiglie per il grande supporto che non hanno mai lesinato nei confronti dei figli, spronandoli a dare il meglio di sé”.

È intervenuto anche il coordinatore scolastico Giusto Nardi sottolineando: “È sempre una grande emozione premiare le giovani eccellenze della nostra Fondazione, ragazzi che hanno creduto fin da subito nell’ obiettivo, raggiunto con impegno, passione e senso di appartenenza verso questa Istituzione”.

La dottoressa Lucia Fortini, assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, ha fatto giungere il suo messaggio di saluto, in cui sollecita gli studenti della prestigiosa istituzione a: “…non smettere mai di inseguire i propri sogni, perseguendo gli obiettivi con la stessa determinazione che ha permesso di raggiungere l’importante traguardo della maturità”.

L’evento è stato altresì benedetto da don Antonio Traviso, neo padre spirituale dell’Opera maddalonese.

Il succulento buffet per gli ospiti è stato opera degli studenti dell’Istituto Alberghiero.

La prima classificata tra i ragazzi è stata Giuseppina Caiazzo, dell’Ipseoa, che ha conseguito la maturità con lode.