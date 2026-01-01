La Motobefana, regala calze ai bambini.

Il Moto Club Mascalzone di Marcianise rinnova anche quest’anno il suo impegno verso la solidarietà e il territorio organizzando la quinta edizione della Motobefana, un evento che unisce la passione per le due ruote a un profondo spirito di comunità. L’iniziativa, realizzata con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune, si propone come un momento di gioia collettiva dedicato interamente ai più piccoli, con un occhio di riguardo per chi sta affrontando momenti di difficoltà. La giornata avrà inizio la mattina del 6 gennaio 2026 in Piazza Carità a Marcianise, dove l’atmosfera festosa accoglierà famiglie e centauri a partire dalle ore 9. Il programma prevede una mattinata ricca di attrazioni e animazione, durante la quale i bambini potranno ricevere gratuitamente le tradizionali calze della Befana presso gli stand dell’associazione. Non mancheranno momenti di convivialità per i partecipanti, come la consueta “panettonata” offerta ai biker e la solenne benedizione dei caschi. Il cuore pulsante dell’evento si raggiungerà intorno a mezzogiorno, quando il rombo dei motori si trasformerà in un messaggio di speranza. Il corteo dei motociclisti lascerà infatti la storica piazza per dirigersi verso il presidio ospedaliero locale “Guerriero”. Qui, i membri del Moto Club si recheranno nel reparto di pediatria per consegnare personalmente i doni ai piccoli degenti, cercando di portare un sorriso e un po’ di spensieratezza direttamente nelle corsie del nosocomio. L’appuntamento si concluderà con una foto collettiva insieme a tutte le bandiere dei gruppi partecipanti, a testimonianza dell’unità e del successo di una manifestazione che resta totalmente gratuita e aperta a ogni tipo di motocicletta. Per chi desiderasse maggiori informazioni, l’organizzazione ha messo a disposizione i contatti dei referenti Emilio e Antimo sulle locandine dell’evento.