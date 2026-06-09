La Natività specchio dei Vangeli Apocrifi un incontro alla Biblioteca Diocesana sul “Parto di Maria”.

L’iconografia sacra e la tradizione cristiana si preparano a svelare uno dei loro lati più affascinanti e meno frequentati dal grande pubblico. Il prossimo giovedì 11 giugno alle ore 19:30, la Biblioteca Diocesana ospiterà un incontro di catechesi di grande spessore culturale e teologico, intitolato “IL PARTO DI MARIA”.

L’evento, vedrà come relatore d’eccezione don Valentino Picazio, che guiderà i presenti in un viaggio alla scoperta del Vangelo Apocrifo di Giacomo (noto anche come Protovangelo di Giacomo), un testo antichissimo e cruciale per comprendere l’evoluzione dell’arte e della devozione mariana.

Tra Arte e Testi Antichi: il mistero della Natività

L’incontro si preannuncia come un perfetto connubio tra esegesi testuale e storia dell’arte. La locandina stessa offre una splendida anticipazione visiva, mostrando un affresco in stile bizantino che illustra la Natività proprio secondo i canoni cari alla tradizione apocrifa e orientale.

Nell’immagine balzano subito all’occhio elementi iconografici peculiari, ben diversi dalle rappresentazioni rinascimentali a cui siamo abituati.