La piscina di San Tammaro è ancora chiusa

Risulta ancora chiusa la piscina di S. Tammaro frazione del Comune di Caserta.

Questo in breve un riassunto dello stato dei fatti: la piscina comunale di San Tammaro è al centro di polemiche e critiche dopo che il gruppo di opposizione ‘Ripartiamo’ ha sollevato dubbi sulla mancata apertura dell’impianto e sulle tempistiche per la sua fruizione. I cittadini sono preoccupati per l’assenza di informazioni sulla data di apertura della piscina, e alcuni hanno affermato che la sua chiusura sarebbe dovuta a lavori di copertura. Tuttavia, non ci sono notizie ufficiali riguardo a tali lavori e quindi non sono previsti tempi brevi per l’apertura.

Lo scorso anno, il sindaco aveva sottolineato l’importanza della piscina comunale come luogo di ritrovo, relax e socializzazione per i concittadini. Questa presa di posizione ha portato il gruppo di opposizione a criticare l’amministrazione sulla mancata apertura dell’impianto quest’anno. Tuttavia, il chiarimento del sindaco ha fatto intendere che si stia lavorando per l’apertura della piscina, ma che purtroppo non sarà possibile aprirla quest’anno.

Il Comune ha cambiato la strategia per completare i lavori alla piscina. Dopo il fallimento delle gare di appalto, è stato deciso di indire una manifestazione di interesse per ricevere proposte di project financing per l’adeguamento e la rifunzionalizzazione dell’impianto di proprietà comunale. Secondo il sindaco Vincenzo D’Angelo, questa scelta permetterà di ottenere una struttura sicura e moderna, utilizzabile non solo per i due mesi estivi, ma per tutto l’anno, diventando anche un volano per l’economia locale.

La chiusura attuale della piscina è dovuta al fatto che due avvisi pubblici per la gestione della struttura a breve termine sono rimasti senza risposta. L’impianto, nello stato attuale, può essere utilizzato solo durante i mesi estivi. Nessuna azienda ha preso in gestione la struttura poiché il periodo di utilizzo è ritenuto troppo breve.