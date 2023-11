La Podistica Sammaritana celebra il successo. L’EVENTO FIDAL: Spartacus Run I edizione

Ad aggiudicarsi il primo posto di questa prima edizione è stato Francesco Di Puoti che ha chiuso la distanza di 10 Km con il tempo di 33’50”. Nella categoria donne il miglior tempo è stato quello di Francesca Maniaci che ha concluso la gara con 37’23”; i due protagonisti del gradino più alto del podio vestono i colori dell’Atletica Marcianise, la compagine del presidente Angelo Garofalo ha ben figurato anche con la vittoria per società. La cronaca racconta: successo di pubblico e di partecipanti per la prima edizione della Spartacus Run gara podistica su strada con egida Coni Fidal della distanza di 10km. I partecipanti, hanno gareggiato in un percorso cittadino che ha toccato i punti più caratteristi della città di Santa Maria Capua Vetere, la partenza e l’arrivo nello scenario dell’Anfiteatro Campano, il sindaco Antonio Mirra in veste di starter ha dato il via alla competizione che registrava al nastro di partenza 750 atleti provenienti da più località della Campania e da regioni limitrofe. La giornata di sole ha dato la possibilità di svolgere l’intero programma della manifestazione con le attrazioni collaterali previste, da sottolineare la Scuola dei Gladiatori che ha ammaliato i presenti di ogni età. La ricca premiazione ha gratificato la Città, l’organizzazione, sponsor e partecipanti, da tener conto l’accoglienza ricevuta dall’Amministrazione cosa che non guasta la civica cordialità. Medaglia d’argento per l’atleta Gennaro Betti (Atl. Riardo) che si è piazzato al secondo posto con il tempo di 33’51”, terzo posto AbdelKebir Lamachi con 34’00’’. Il podio femminile per il secondo e terzo posto festeggia Francesca Sabatino (New Atl. Afragola) e Teresa Stellato (Atl. Marcianise) con i rispettivi tempi 39’48 e 39’56”. Al di là del successo agonistico e competitivo la manifestazione è stata soprattutto un successo sportivo per l’intera comunità di Santa Maria Capua Vetere, il cui plauso va indubbiamente agli organizzatori dell’evento nonché alla podistica Sammaritane del presidente Emilio De Luca che non si è risparmiata per garantire la migliore riuscita di questa prima edizione.